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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والعملات والدواجن

صدى البلد

يبحث الكثيرون عن الأسعار والتي يقدمها موقع “صدى البلد” في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحر ارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 2 مايو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. 

بالتوقيت الصيفي.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

بعد العمل رسميا بنظام التوقيت الصيفي في مصر ، يبحث الكثير يوميا عن مواقيت الصلاة اليوم، بعد تغير مواقيت الصلاة وتقديمها ، ولهذا نقدم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في إطار الخدمة الإخبارية اليومية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى عيار 21
يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء 1-5-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 2-5-2023
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

البيضاء بـ 76 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2 مايو

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023.

الطماطم بـ 8.36 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 مايو

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات الرئيسية بسوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023.

عز بـ 40200 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023
استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، بعد ارتفاعات شهدتها في أوائل الشهر وخاصة الحديد.

الدينار الكويتي بـ 100.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 2 مايو

يقدم صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

 

الحديد والأسمنت حالة الطقس درجات الحر ارة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء اسعار الدواجن والبيض اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء

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