الطماطم بـ 8.36 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 مايو

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات الرئيسية بسوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023.
وجاءت قائمة أسعار الخضروات كالتالي:
الطماطم 8.36 جنيه
البطاطس 7.99 جنيه
الليمون البلدي / كيلو 21.67 جنيه
البامية / كيلو 35.41 جنيه
الملوخية / كيلو 14.71 جنيه
ليمون أضاليا / كيلو 11.93 جنيه
اللفت / كيلو 5.77 جنيه
الكوسة / كيلو 10.15 جنيه
كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة 113.72 جنيه
كما جاءت أسعار الفاكهة اليوم كالتالي:
الموز البلدي / كيلو 12.6 جنيه
التفاح المحلي / كيلو 23.46 جنيه
الخوخ / كيلو 18.62 جنيه
البرقوق / كيلو 29.9 جنيه
نبق / كيلو 25.88 جنيه
موز مغربي / كيلو 15.04 جنيه
موز مستورد / كيلو 22.54 جنيه
موز بيكو / كيلو 13.3 جنيه
لارنج / كيلو 7.43 جنيه
كيوي (كرتونة) / كرتونة 213.93