الطماطم بـ 8.36 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 مايو

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات الرئيسية بسوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023.

وجاءت قائمة أسعار الخضروات كالتالي:

الطماطم 8.36 جنيه

البطاطس 7.99 جنيه



الليمون البلدي / كيلو 21.67 جنيه



البامية / كيلو 35.41 جنيه



الملوخية / كيلو 14.71 جنيه



ليمون أضاليا / كيلو 11.93 جنيه



اللفت / كيلو 5.77 جنيه



الكوسة / كيلو 10.15 جنيه



كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة 113.72 جنيه



كما جاءت أسعار الفاكهة اليوم كالتالي:

الموز البلدي / كيلو 12.6 جنيه

التفاح المحلي / كيلو 23.46 جنيه

الخوخ / كيلو 18.62 جنيه

البرقوق / كيلو 29.9 جنيه

نبق / كيلو 25.88 جنيه

موز مغربي / كيلو 15.04 جنيه

موز مستورد / كيلو 22.54 جنيه

موز بيكو / كيلو 13.3 جنيه

لارنج / كيلو 7.43 جنيه

كيوي (كرتونة) / كرتونة 213.93



