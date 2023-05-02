عز بـ 40200 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، بعد ارتفاعات شهدتها في أوائل الشهر وخاصة الحديد.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 40200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 39700 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 39400 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 39500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 39500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 39300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشري اليوم الثلاثاء نحو 39500 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 39000 جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء:



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1963 جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1940 جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الثلاثاء 1875 جنيها للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الثلاثاء 1890 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الثلاثاء 1860 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء 1873 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء نحو 2005 جنيهات للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 2000 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الثلاثاء 1780 جنيها للطن.