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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالتوقيت الصيفي.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

الصلاة
الصلاة

بعد العمل رسميا بنظام التوقيت الصيفي في مصر ، يبحث الكثير يوميا عن مواقيت الصلاة اليوم، بعد تغير مواقيت الصلاة وتقديمها ، ولهذا نقدم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في إطار الخدمة الإخبارية اليومية.

ويهتم كل مواطن على معرفة مواقيت الصلاة اليوم كل في محافظته، ولهذا نرصد في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات.

 

 

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وإليكم مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بنظام التوقيت الصيفي الجديد.

 

القاهرة


الفجر:  4:36 ص
الشروق:  6:11 ص
الظهر:  12:52 م 
العصر: 4:29 م
المغرب: 7:33 م
العشاء: 8:58 م


الإسكندرية

الفجر : 4:38 ص
الشروق:  6:15 ص
الظهر:  12:57 م
العصر: 4:36 م
المغرب: 7:40 م
العشاء: 9:6 م


المنصورة

الفجر: 4:33 ص
الشروق: 6:9 ص
الظهر: 12:51 م
العصر: 4:30 م
المغرب: 7:34 م
العشاء: 9:0 م

أسيــوط 2023

الفجر:  4:44 ص
الشروق:  6:16 ص
الظهر:  12:52 م
العصر: 4:24 م
المغرب: 7:29 م
العشاء: 8:50 م


بنى سويف

الفجر: 4:40 ص
الشروق: 6:13 ص
الظهر: 12:53 م
العصر: 4:28 م
المغرب: 7:32 م
العشاء: 8:56 م


قـــنا

الفجر: 4:41 ص
الشروق: 6:11 ص
الظهر: 12:46 م
العصر: 4:16 م
المغرب: 7:21 م
العشاء: 8:42 م

أســوان

الفجر: 4:45 ص
الشروق: 6:14 ص
الظهر: 12:45 م
العصر: 4:11 م
المغرب: 7:17 م
العشاء: 8:36 م


مطـروح

الفجر: 4:48 ص
الشروق: 6:25 ص
الظهر: 1:8 م
العصر: 4:47 م
المغرب: 7:51 م
العشاء: 9:17 م


الغردقـة

الفجر: 4:34 ص
الشروق: 6:5 ص
الظهر: 12:42 م
العصر: 4:14 م
المغرب: 7:18 م
العشاء: 8:40 م


السـلوم

الفجر: 4:56 ص
الشروق: 6:33 ص
الظهر: 1:16 م
العصر: 4:55 م
المغرب: 8:0 م
العشاء: 9:26 م

حلايــب

الفجر: 4:34 ص
الشروق: 6:1 ص
الظهر: 12:30 م
العصر: 3:53 م
المغرب: 7:00 م
العشاء: 8:17 م


شرم الشيخ

الفجر:4:30 ص
الشروق: 6:2 ص
الظهر: 12:40 م 
العصر: 4:13 م
المغرب: 7:17 م
العشاء: 8:40 م

 

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