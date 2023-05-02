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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 100.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 2 مايو

أسعار العملات
أسعار العملات

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملة                شراء              بيع
دولار أمريكي  30.8380       30.9357
يورو              33.9496       34.0695
جنيه إسترليني   38.6523        38.7779
فرنك سويسري  34.5330         34.6580
100 ين ياباني  22.5523          22.6254
ريال سعودي     8.2222             8.2486
دينار كويتي     100.6396        101.0377
درهم إماراتي    8.3965             8.4254
اليوان الصينى   4.4607              4.4763

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 2 مايو أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

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