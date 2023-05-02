الدينار الكويتي بـ 100.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 2 مايو

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملة شراء بيع
دولار أمريكي 30.8380 30.9357
يورو 33.9496 34.0695
جنيه إسترليني 38.6523 38.7779
فرنك سويسري 34.5330 34.6580
100 ين ياباني 22.5523 22.6254
ريال سعودي 8.2222 8.2486
دينار كويتي 100.6396 101.0377
درهم إماراتي 8.3965 8.4254
اليوان الصينى 4.4607 4.4763