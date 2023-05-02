موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

موجة حارة تضرب البلاد

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة، خصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن هناك توقعات بانخفاضها مجددا.

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وكشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، موضحا أنه بداية من أمس الإثنين بدأ ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة لتصل إلي ذروتها يوم الخميس، حيث تصل درجات الحرارة ما بين 38 - 40 ° م ثم يحدث انخفاض كبير الجمعة المقبل.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن حالة الطقس حاليا متذبذبة مع ارتباك فى درجات الحرارة وهذا يستمر لفترة خلال فصل ربيع ، موضحًا أن ما يحدث من تذبذب فى درجات الحرارة خلال الأيام الراهنة نتاج تغير المناخ الذي لم يكن يصدقه أحد.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلي أن فصل الربيع أصبح يشهد سقوطا للأمطار ، مع انخفاض في درجات الحرارة وهو لم يحدث من قبل حيث أصبح الربيع أكثر ارتباكا في الجو.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

و عن درجات الحرارة

القاهرة العظمى 28، الصغرى 18.

العاصمة الإدارية العظمى 28، الصغرى 18.

المنصورة العظمى 28، الصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 27، الصغرى 16.

الأقصر العظمى 34، الصغرى 19.

أسوان العظمى 35، الصغرى