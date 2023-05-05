الطقس اليوم| استمرار الأجواء حارة وأمطار متوقعة ورياح على بعض المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الأجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائله للدفء على السواحل الشماليه الغربيه ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .



وبحسب هيئة الارصاد الجوية، تستمر الأجواء معتدلة خلال حالة الطقس صباحا على كافة الأنحاء، مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهره الكبرى والوجه البحرى ٣٠ درجة مئوية

- السواحل الشماليه ٢٤ درجة مئوية

- جنوب سيناء ٣٤ درجة مئوية

- شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية

- جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية

ومن المتوقع أن يشهد حالة الطقس، اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من( السلوم و مطروح) تمتد خفيفه على مناطق من (الإسكندرية وشمال الوجه البحري) على فترات متقطعه.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربيه تكون مثيره للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحاله البحرين المتوسط والأحمر، خلال حالة الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط معتدل، ارتفاع الموج (١.٥ : ٢.٢٥ متر)، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج (١.٥: ٢ متر).