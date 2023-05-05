السعودية .. تحذير عاجل من الدفاع المدني بسبب حالة الطقس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" إن "منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وسيمتد التأثير إلى مناطق عسير والباحة وجازان ونجران".

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على العاصمة السعودية الرياض، تشمل المجمعة والزلفي وثادق وشقراء والغاط وعفيف والدوادمي ووادي الدواسر والسليل، وسيمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم والشرقية.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.