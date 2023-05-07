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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استلام 1.2 مليون طن قمح بالصوامع والشون.. والتموين: موسم التوريد مبشر.. فيديو

القمح
القمح

أكد المهندس كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، بوزارة التموين، أن عمليات استقبال الأقماح مستمرة على 420 موقع، مشيرا إلى أنه تم توريد 1.2 مليون طن من القمح حتى الأن.

وقال كمال هاشم، خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار “دي أم سي”، أن موسم توريد القمح مبشر، مؤكدا انه مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان يتم توريد 465 ألف طن، ولكن بعد حوافز توريد القمح للفلاحين، زادت الإنتاجية.

 

التوريد مستمر حتى 15 أغسطس

وتابع رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، بوزارة التموين، أنه نأمل في أن نصل لأكثر من 4 مليون طن من القمح هذا العام، مؤكدا أن التوريد لازال مستمرا حتى 15 أغسطس القادم

القمح الشركة العامة للصوامع والتخزين وزارة التموين موسم توريد القمح استقبال الاقماح

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