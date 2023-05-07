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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: 23 مليار دولار تم سحبها في 6 أسابيع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أكثر من 23 مليار دولار تم سحبهم في 6 أسابيع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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وأضاف «محمد معيط» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أننا بحاجة إلى تدبير العملة إلى الضعف، موضحا أن 80% من القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا، موضحا أن 40% من السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا وسبب في دخول العملة الأجنبية.

وأوضح وزير المالية، أن زيادة الأسعار عالمية بسبب الصدمات الاقتصادية والأوضاع المالية المضطربة، مشيرا إلى أن طن القمح تخطى  الـ 500 دولار للطن بدلا من 180 دولار.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مثل ما استطعنا عبور الأزمة في السابق عام 2016 سوف تستطيع عبورها مرة أخرى ونعود أفضل مما كنا عليه في السابق".

تعويض خسارة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كل من تعرض للخسارة خلال فترة أزمة كورونا يريد أن يعوض تلك الخسارة في هذه الفترة مثل منتجي البترول يريدون تعويض خسائرهم لأنهم كانوا يبيعون في تلك الفترة بالسالب وملاك السفن أيضاً يريدون تعويض خسائرهم وغيرهم وهذا ما أدي إلي ارتفاع الأسعار.

وأضاف، أن زيت الطعام زاد سعره 3 مرات وكذلك سعر القمح والعلف وهذا الذي أدي إلي الزيادات الكبيرة في الأسعار التي يشاهدها العالم أجمع خلال هذه الفترة.

وتابع الدكتور محمد معيط، أن سعر الطن قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان في حدود الـ 180 دولار وحتي الـ 250 دولار أصبح في الوقت الحالي يتخطى الـ 500 دولار.

وزير المالية الحرب الروسية الأوكرانية الحكاية عمرو أديب القمح الاقتصاد

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