وزير المالية : فقدنا 400 مليار جنيه إيرادات أثناء جائحة كورونا

أكد محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة فقدت حوالي 400 مليار جنيه إيرادات خلال جائحة كورونا وتم إنفاق أكثر من 200 مليار جنيه خلال التصدي للجائحة.

وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"واجهنا موجة تضخمية عانى منها العالم بأكمله أدت إلى ارتفاع الأسعار".

وتابع محمد معيط :" بعد جائحة كورونا بدأت الحرب الروسية الاوكرانية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد البترولية وأسعار القمح ".

وأكمل محمد معيط :" فاتورة الاستيراد المصرية ارتفعت من 5 مليار لـ 10 مليار دولار شهريا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع الأسعار عالميا "

ولفت محمد معيط :" مصر استطاعت ان تدير أزمة كورونا بشكل جيد والمواطن لم يشعر باختفاء للسلع ".