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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية بها عدم عدالة في التعامل معنا

وزير المالية
وزير المالية

علق محمد معيط وزير المالية  على تقارير بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية السلبية عن الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني للدولة المصرية .

 

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وقال محمد معيط في  مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية  بها قدر من عدم العدالة في التعامل مع مصر ".

 

وتابع محمد معيط :" هناك ضغوط على الاقتصاد المصري وصرحنا بهذا الأمر كثيرا ومصر نفذت خطة إصلاح اقتصادي تحمل تبعاته الشعب المصري، وبدأت الأوضاع الاقتصادية في التحسن إلى أن جاءت جائحة كورونا ".

 

ولفت محمد معيط :" خلال عامي كورونا توقف حركة السياحة وتضررت القطاع الصناعي وقامت الدولة بمساعدة قطاع السياحة والعمالة غير المنتظمة والقطاع الصحي ".


 

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