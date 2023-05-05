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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد العربي: مكاسب أسواق الإمارات والسعودية المالية تتجاوز 100 مليار دولار في أسبوع

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 101.3 مليار دولار، وفق صندوق النقد العربي.

وذكر صندوق النقد العربي، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 13 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت الأسبوع المنصرم مكاسب سوقية بنحو 16.1 مليار دولار موزعة بواقع 11.9 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و4.1 مليار دولار لسوق دبي المالي.

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وأوضح صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 750.7 مليار دولار إلى 762.6 مليار دولار، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 165.2 مليار دولار إلى 169.4 مليار دولار.

وأشارت النشرة إلى أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 85.2 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.83 تريليون دولار إلى 2.92 تريليون دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة قطر إلى 161.5 مليار دولار رابحاً أكثر من 3.2 مليار دولار.

مكاسب بورصة مصر تتجاوز 819 مليون دولار

وذكرت النشرة أن بورصة مصر حققت مكاسب سوقية تجاوزت 819 مليون دولار لترتفع رسملتها السوقية إلى 37.15 مليار دولار، فيما وصلت مكاسب بورصة البحرين لنحو 114 مليون دولار، وبورصة الكويت 103.1 مليون دولار وبورصة الدار البيضاء 72.7 مليون دولار وبورصة دمشق 19.6 مليون دولار وبورصة فلسطين 888.5 ألف دولار.

وحسب نشرة صندوق النقد العربي، وصل رأس المال السوقي لبورصة مسقط إلى 61.6 مليار دولار وبورصة عمان إلى 24.6 مليار دولار وبورصة بيروت إلى 19.4 مليار دولار.

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