وزير المالية: مصر تسدد التزاماتها رغم الظروف الصعبة |فيديو

أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمر بظروف استثنائية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية .

وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "مصر عملت على حل مشكلة الكهرباء وقامت بتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم المواطن المصري ".



وتابع محمد معيط :" ندعم القطاع الخاص كي يقود الاقتصاد المصري "، مضيفا:" أصدرنا وثيقة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد".

واكمل محمد معيط :"مصر تواجه تحديات اقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الاوكرانية ".

ولفت محمد معيط :" مصر تقوم بتسديد أقساط القروض في مواعيدها حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة .