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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطرد دبلومسي كندي من شنجهاي رداً على إجراء مماثل

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية ، في بيان اليوم الثلاثاء ، عن طرد دبلوماسيًا من القنصلية الكندية في شنجهاي كإجراء مضاد.

وقال البيان إنه طُلب من الدبلوماسية الكندية جينيفر لين لالوند مغادرة الصين بحلول 13 مايو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وجاء ذلك في إجراء مماثل بعد أن طلبت كندا من دبلوماسي صيني مقيم في تورونتو مغادرة البلاد، مما أدى إلى تصعيد العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل وسط مخاوف بشأن النفوذ الصيني في كندا.

وطردت كندا يوم الاثنين الدبلوماسي الصيني تشاو وي بعد أن اتهمه تقرير استخباراتي بمحاولة استهداف نائب كندي ينتقد معاملة الصين لأقلية الأويجور المسلمة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الاثنين "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وأضافت وزارة الخارجية أن الصين تحتفظ بالحق في الرد بشكل أكبر.

وتصاعدت التوترات الدبلوماسية منذ اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة هاويوي الصينية في عام 2018 واعتقال بكين في وقت سابق، لأثنين من الكنديين بتهمة التجسس، وتم إطلاق سراح الثلاثة في عام 2021.

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