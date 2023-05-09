موفد القاهرة الإخبارية: سفينة مصرية تقل 400 فرد من ميناء بورتسوادن

قال همام مجاهد، موفد القاهرة الإخبارية، إنه تم وصول السفينة الحربية إلى ميناء سفاجا البحري فى أول رحلة بحرية للقوات المسلحة المصرية، بعد نشرات مختلفة عبر البحر والجو.

وأضاف أن الكبينة وصلت منذ الأمس من ميناء بورتسودان السوداني فى اتجاه ميناء سفاجا البحري، موضحا أن تلك السفينة تقل على متنها أكثر من 400 من المصريين، ومن رعايا الدول الأجنبية، لاسيما من كينيا وروندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من بريطانيا.

ووصل نحو 400 فرد من المواطنين المصريين والأجانب إلى ميناء سفاجا المصري، على متن سفينة بحرية مصرية بعد إجلائهم من ميناء بورتسودان.

وأفاد موفد القاهرة الإخبارية، أن أفراد القوات المسلحة المصرية قدموا دعما لوجيستيا للعائدين المصريين والأجانب، حيث قدموا للعائدين الدعم الصحي والغذائي.