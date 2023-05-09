القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

إذا كنت ممن يتحدثون لفترات طويلة على الهاتف عليك الانتباه من هذا الأمر، حيث وجدت دراسة جديدة أن المكالمة الهاتفية لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الأسبوع ترتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والقلب، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التفاصيل.





ووفقًا للورقة البحثة المنشورة في مجلة “European heart Journal Digital Health"، فإن أولئك الذين يتصلون هاتفيًا بشكل منتظم ويقضون ساعة على الهاتف يوميًا هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات.

فيما أكد المشاركون في البحث الصادر من الصين أهمية إبقاء مكالمات الهاتف المحمول عند الحد الأدنى للحفاظ على صحة القلب، وعلى مدار 12 عامًا حلل فريق بحثي صيني بيانات أكثر من 200 ألف بالغ في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا.



ووجدت الدراسة في النهاية أن الأشخاص الذين يقضون أكثر من 6 ساعات على الهاتف أسبوعيًا لديهم خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25%، مقارنة بأولئك الذين يقضون أقل من 5 دقائق في إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية.