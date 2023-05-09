رد فعل صادم لسافيو بعد استبعاده من مباراة الترجي

نشر البرازيلي برونو سافيو لاعب الاهلي صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهر سافيو في الصورة وعلامات الحزن تظهر علي وجهة وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية وعلق قائلا : "عمل".

ويلتقي الأهلي، بنظيره الترجي، في تمام العاشرة مساء الجمعة المقبل الموافق 12 من مايو الجاري، ويحتضن ملعب رادس بتونس هذا اللقاء.

واستبعد كولر، 5 لاعبين من رحلة الفريق المتجهة نحو تونس، ويأتي أيمن أشرف، على رأس اللاعبين المستبعدين، من القائمة.

كما استبعد السويسري، كل من ( شادي حسين، برونو سافيو، كريم الدبيس، رأفت خليل)، بينما يغيب رامي ربيعة، أكرم توفيق، كريم فؤاد بسبب الإصابة.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة 19 مايو الحالي. وأسند «كاف»، مهمة إدارة مباراة الإياب إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.