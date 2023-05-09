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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وضع اللمسات النهائية.. اجتماع اللجنة العليا لمهرجان المسرح القومي

صورة لأعضاء اللحنة
صورة لأعضاء اللحنة العليا لمهرجان المسرح القومي

اجتمعت اللجنة العاليا لإدارة مهرجان المسرح القومي فى دورته السادسة عشر مساء أمس داخل المسرح القومي لوضع اللمسات النهائية على فعاليات هذه الدورة المفترض إقامتها شهر يوليو القادم.

ونشر المؤلف وليد يوسف صور من الإجتماع الذى أقيم أمس الأثنين داخل المسرح القومي برئاسة الفنان محمد رياض رئيس المهرجان وبحضور كل من الفنان طارق عبد العزيز ونضال الشافعي وماجدة عبد العليم.

وعلق وليد على الصور قائلا: اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح بالأمس..الدوره السادسه عشر ان شاء الله دوره مختلفه و تليق بصناع المسرح في مصر علي كل المستويات..سعيد بوجودي وسط هذه الكوكبه المحترمه من المبدعين..وعلي الله النجاح والتوفيق..دعواتكم

 

وتعقد اللجنة العديد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للوقوف على كافة تفاصيل الدورة الجديدة حتى تخرج هذا العام فى أفضل صورة.

 

وزيرة الثقافة تعلن أسماء اللجنة العليا للمهرجان 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العاليا للمهرجان فى دورته السادسة عشر والتى تضمنت كل من الفنان محمد رياض رئيسا للمهرجان وعضوية كل من الناقدة عبلة الرويني والمنتج هشام سليمان والمؤلف وليد يوسف والفنان طارق عبد العزيز والفنان نضال الشافعي والمخرج إسلام إمام ويتولى الفنان ياسر صادق أعمال مدير المهرجان.
 

أعضاء أخرين بمناصبهم الرسمية 

 

كما تضمن اللجنة عددا من الأعضاء الأخرين لكن بمناصبهم الرسمية ومنهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوث التنمية الثقافية والدكتور أحمد بهي الدين رئيس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

اللجنة العاليا لإدارة مهرجان المسرح القومي محمد رياض الفنان طارق عبد العزيز نضال الشافعي

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