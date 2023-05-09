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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صادم من أوكرانيا بشأن خطط الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن كييف ليس لديها حتى الآن خطة هجوم مضاد نهائية، ويجري تطوير خيارات لتطوير الأحداث.

وقال دانيلوف لقناة “رادا” الأوكرانية: “اليوم، الأشخاص الذين يعرفون بالضبط جميع خططنا، يعرفون أن لا وجود لها”.

وأضاف: “لم تتم الموافقة على الخطة النهائية بعد. لدينا عدة خيارات، وجميعها قيد التنفيذ، واعتمادًا على الظروف في تلك الفترة الزمنية أو في فترة أخرى سيتم اتخاذ قرارات معينة".

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في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن أوكرانيا مستعدة لشن هجوم مضاد، والقوات تنتظر قرار القيادة.

دانيلوف كييف أوكرانيا مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني

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