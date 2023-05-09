ربنا عالم بينا وبجماهيرنا..أسامة حسن يعلق على تأهل الزمالك لدور الـ16 بكأس مصر

علق أسامة حسن نجم القلعة البيضاء السابق على فوز نادى الزمالك، على منافسه بروكسي، بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولى في الدور الـ32 من كأس مصر.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على فيسبوك "برافو فريق بروكسي، برافو محمد حامد وأحمد سمير، تستحقوا الفوز ولكن ربنا عالم بينا وبجماهير نادي الزمالك".



سجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 بعد خطأ من حاتم سكر.

وأدرك حاتم سكر هدف التعادل للزمالك أمام بروكسى من تسديدة قوية في الدقيقة 42.

وعاد فريق بروسكى للتقدم بالهدف الثاني من علامة جزاء عن طريق أحمد جمعة 56.

وتعادل الزمالك عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية متقنة في الدقيقة 78.

وتمكن سيف الجزيرى من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 99 من تسديدة متقنة، ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 بالبطولة.