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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيعاكسوا البنات.. حبس 4 شباب لممارستهم أعمال بلطجة أمام مدرسة بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة ومعاكسة الطالبات أمام إحدى المدارس بحلوان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال أمن القاهرة في ضبط 4 شباب لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة أمام إحدى المدارس بحلوان .

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة.

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ ، والتي أسفرت عن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بمعاكسة الطالبات وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حلوان حبس 4 أشخاص أعمال البلطجة معاكسة الطالبات معاكسه القاهرة امن القاهرة

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