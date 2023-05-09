عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان الحكومة الأمريكية.. ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي وتوقعات بارتفاع الطلب.

وارتفع خام برنت 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 77.44 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.39 دولار.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، إن الإدارة قد تبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الإستراتيجي أواخر هذا العام.

 

وفي وقت سابق من اليوم، انخفضت أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل المنتظر إعلانها غدا الأربعاء.

خسائر كبيرة.. تراجع شديد في أسعار النفط العالمية

وسائل إعلام: المفوضية الأوروبية تطالب ألمانيا بوقف استيراد النفط الروسي عبر دروجبا

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.39% إلى 75.94 دولار للبرميل.

 

كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 1.41% إلى 72.12 دولار للبرميل.

اسعار النفط النفط الحكومة الأمريكية الإحتياطي الاستراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. البنتاجون يعلن عن الرقم الإجمالي للمساعدة العسكرية لـ أوكرانيا

الخارجية السودانية تدعو إلى اعتبار مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية

ترامب بعد إدانته في قضية اغتصاب: الحكم وصمة عار

ترامب: الحزب الديمقراطي مضلل.. ويلاحقني في كل محكمة على وجه الأرض

جنرال أمريكي يفضح خطة زيلينسكي لجر واشنطن لـ حرب ضد روسيا

المحكمة تدين ترامب في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة جين كارول

نهب البنوك والمحال التجارية.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للمصابين بنزلات معوية بمركز التعليم المدني بالجزيرة

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين من الموبايل 2023

تونس.. إطلاق نار في كنيس يهودي بجزيرة جربة |فيديو

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

القاتل الخفي.. احذر استخدام مجفف الأيدي في الحمامات العامة

تناول أقراص أوميجا 3 يوميا يسبب فوائد وأضرارا متنوعة.. لن تتوقعها

نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ