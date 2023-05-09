بعد إعلان الحكومة الأمريكية.. ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي وتوقعات بارتفاع الطلب.

وارتفع خام برنت 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 77.44 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.39 دولار.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، إن الإدارة قد تبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الإستراتيجي أواخر هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، انخفضت أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل المنتظر إعلانها غدا الأربعاء.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.39% إلى 75.94 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 1.41% إلى 72.12 دولار للبرميل.