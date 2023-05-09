وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للمصابين بنزلات معوية بمركز التعليم المدني بالجزيرة

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة مفاجئة داخل أروقة صالات إعداد الطعام بمركز التعليم المدني بالجزيرة؛ فور ورود معلومات بوجود حالات تسمم لطلبة متواجدين بالمركز.



وعلي الفور، أجرى الدكتور أشرف صبحي، اتصالات هاتفية، للاطمئنان علي حالة جميع المصابين، حيث تبين باصاباتهم بنزلات معوية خفيفة، وجميع الحالات بحالة جيدة ويتم الآن خروجهم من المستشفي بعد تلقيهم الإسعافات الأولية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية.



ويقوم مركز التعليم المدني بالجزيرة باستقبال 300 فرد إقامة وإعاشة كاملة من إفطار وغذاء وعشاء، ولم يتم حدوث إصابات من قبل في هذا الشأن.