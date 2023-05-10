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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خرج ولم يعد.. عبد الكريم متغيب عن منزله في ظروف غامضة

صدى البلد

تغيب الطفل عبد الكريم محمود إبراهيم عبد الكريم ، عن منزله ، ولم تفلح محاولات أسرته في العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم.

وقال والد الطفل عبد الكريم محمود إبراهيم عبد الكريم في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي تغيب عن المنزل ، فى ظروف غامضة، منذ يوم 25 أبريل 2023، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجده ، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى نجلي الغائب نور عينى وأغلى من حياتى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخاكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه ، رأفة بحال أسرته التى كاد قلبها ينفطر على غيابه ”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الرقم:


01151826445


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أصحاب القلوب الرحيمة تغيب عن المنزل خرج ولم يعد ظروف غامضة لم يتم العثور عليه

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