ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تغير لون البحيرات في الصين

أصبحت بحيرات الصين أكثر زرقة وخضرة في العقود الأخيرة لأسباب من بينها ارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر على مستقبل البشر بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

ووفقا لدراسة نشرتها مجلة “رسائل البحوث الجيوفيزيائية”، فإن ألوان 68% من البحيرات منذ عام 1984 إلى عام 2021 تحولت نحو أطوال موجية بصرية أقصر، بينما تحولت البحيرات ذات اللون الأخضر الأصفر شرق الصين إلى ألوان أكثر اخضرارا.

وكشف العلماء في دراستهم عن أسباب تغير ألوان البحيرات في الصين، قائلين «إن أغلب البحيرات على هضبة تشينغهاي-التبت تتسم بكونها عميقة وألوانها المائية زرقاء بشكل رئيسي».

وأضافوا «أن ألوان تلك البحيرات التي تحولت إلى اللون الأزرق في الأربعين عاما الماضية هي مرتبطة بشكل أساسي بتوسع البحيرات وزيادة الشفافية الناتجة عن احترار المناخ والترطيب».

وأوضحوا «أن البحيرات شرق الصين تكون ضحلة بشكل أساسي ولونها إما أخضر أو أصفر»، مشيرين إلى الانخفاض بسرعة الرياح في معظم المناطق خلال الأربعين عاما الماضية أدى إلى إضعاف إعادة تعليق الرواسب.