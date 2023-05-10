مريضة بسرطان الثدي في الفيوم تستغيث لعلاجها.. فيديو

حالة من العذاب والألم تعيشها المريضة أمال . ن والتى تقيم بحى منشية البكرى بندر الفيوم ، عقب إصابتها بورم خبيث منذ عامين، حيث اجريت لها عملية جراحية فى عيادة الأورام بالتجمع الخامس التابع لمركز أورام القاهرة ، وحدثت لها انتكاسة بعد إجراء العملية الجراحية.

المريضة امال تبكى وتستغيث بوزير الصحة التدخل لعلاجها

أطالب وزير الصحة بأستئصال الثدى لانقاذى من العذاب

تقول المريضة أمال والدموع تنهمر من عينيها ، أصبت بمرض السرطان اللعين منذ عامين ، فى الثدى وحسبى الله ونعم الوكيل فى الطبيب الذى أجرى لى العملية الجراحية ، ولم يتركنى الأطباء وطاقم التمريض إلا بإعطائى حقن وذهبت للدكتورة مروة بالفيوم فقامت بتحويلى إلى معهد الأورام بالقاهرة وهناك أعطونى دواء كيماوى، دون أى تأثير على الشفاء.

وأطالب وزير الصحة بالتدخل للتنبيه باستئصال الثدى حرصا على حياتى ووقفا للألم وأيضا بسبب الرائحة الكريهة التى يسببها لى التقيحات والفطريات الموجودة بالثدى ، حيث أعول 4 أطفال ، وزوجى يعمل بالمعمار وليس لنا دخل.

زوج المريضة امال تبكى وتستغيث بوزير الصحة التدخل لعلاجها

أخذت كيماوى وتدهورت حالتها

يقول زوج المريضة : زوجتى فى بادئ الأمر كانت بتشكى من صدرها وأجرينا أشعة فأكد الأطباء انها مصابة بورم فى الثدى ، وبعد إجراء عملية جراحية لها وأخذت كيماوى ، ثم تدهور حالتها ، وظهر لها تقيحات فى الصدر ورائحة كريهة .

أضاف الزوج ترددت مرة اخرى الى معهد اورا م القاهرة ، وكل مرة يرفضون دخولى انا وزوجتى

جمعة مبروك جيران المريضة امال تبكى وتستغيث بوزير الصحة التدخل لعلاجها

أ طالب وزير الصحة بالتدخل العاجل لعلاجها:

ويضيف جمعة مبروك من شباب الحى : المريضة أمال تعانى من تقيحات وورم فى الصدر ، يسبب لها روائح كريمة لا تطاق وبحاجة إلى تدخل وزير الصحة لعلاجها داخل مركز الاورام ، باقصى صحة حرصا على حياتها.

https://youtu.be/mzneRkCefbg