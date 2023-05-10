رحل الحبيب.. مصطفى بكري ينعى شقيقه برسالة مؤثرة

نعى الكاتب الصحفي مصطفي بكري شقيقة الكاتب الصحفي ونائب مجلس الشيوخ محمود بكري بكلمات مؤثرة عبر صفحته الرئيسة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب بكري: "رحل الحبيب ، رفيق الدرب الطويل ، رحل أخي وقرة عيني النائب د محمود بكري ، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس ، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت ، رحل أعز إنسان في الحياة ".

وأكمل : "كأنه كان يشعر بدنو الأجل ، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفى ، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما ، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب ، رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور ، رحل الطاهر النزيه ".

وأختتم:"أسأل نفسي ، كيف تكون الحياة بدونك ياشقيقي وياروحي ، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء ، مشروعات دائرته في حلوان ،مذكراته ، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل ، رحم الله اخي الحبيب".

وقد أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

وقال إنه سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

واختتم: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".