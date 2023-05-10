عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا تأخر رد المقاومة على قصف غزة.. مسؤول إسرائيلي سابق يجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي سابقا، مئير بن شبات ، في حديث لصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن تأخر المقاومة الفلسطينية في الرد على مقتل قادة في حركة الجهاد الإسلامي يرجع إلى عدة فرضيات.

وأضاف رئيس معهد الاستراتيجية الصهيونية، أنه على على الرغم من التصريحات الغاضبة لكبار مسؤولي المقاومة، وعلى الرغم من الإعلان الصادر عن الغرفة المشتركة للفصائل في غزة، فإن رد فعل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على اغتيال القادة من قبل الاحتلال تأخر على غير المعتاد.

وزعم بن شبات أن الافتراض الأول هو تأثير المفاجأة التي أحدثها العدوان الإسرائيلي في الصباح الباكر، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم".

وقال إن رغبة حركة الجهاد الإسلامي هي بدء الرد بخطوة مفاجئة، مثل هجوم مضاد للدبابات على الطرق القريبة من القطاع ، أو هجوم تسلل أو استخدام نفق، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تم إعدادها مسبقا وتتطلب وقتا إضافيا لتنظيمها .

الاحتمال الآخر الذي طرحه بحسب بن شبات، هو أن القرار بشأن طبيعة الرد لا يتخذ من قبل حركة الجهاد وحدها، وأن الانتظار ربما يكون نتيجة استعداد أوسع.

وأكد بن شبات أن هناك اتفاقا بين حركة الجهاد وحركة حماس على المشاركة في القتال، منوها الى ان هناك محاولة للرد بنشاط من ساحة أخرى مما يتطلب تنسيقا واستعدادا.

التفسير الآخر الذي قدمه المسؤول الإسرائيلي السابق هو رغبة حركة الجهاد في تحديد موعد الرد في الساعات الأولى من الليل من أجل الرد على إسرائيل "تدبير تدبير" لهجومها الليلي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية مفاجئة ضد قطاع غزة، فجر امس الثلاثاء، استشهد فيها ثلاثة من كبار قادة "سرايا القدس" -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إضافة لعدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة حوالي 22 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية.

المقاومة الفلسطينية الرد على مقتل قادة في حركة الجهاد الإسلامي مئير بن شبات الغرفة المشتركة للفصائل في غزة حركة الجهاد الإسلامي حركة حماس اسرائيل غزة العدوان الإسرائيلي على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

كأس العرب.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لمواجهة نظيره السوداني

التعاقد مع لاعب فيوتشر شرط كولر للموافقة على رحيل ديانج

وزير المالية: 5 أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ