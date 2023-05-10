عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل مباراة هامة.. اختفاء فريق كرة قدم تونسي بالكامل| ما القصة؟

صدى البلد

اختفى فريق تونسي بالكامل تاركاً جماهيره مصدومة بعد أن كانت تستعد لمبارياته بشغف، والسبب الهجرة إلى أوروبا، التي تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

ولو نزل لاعبو نادي "غار الدماء" لكرة القدم إلى أرض الملعب الأسبوع الماضي، لاحتشدَ ملعب البلدة التونسية بالمشجعين، ولامتلأت أرجاء مدرَّجاته بالأطفال، وهم يلوحون بأعلام تحمل لوني الفريق الأزرق والأبيض.

فقد كان من المقرر أن يواجه النادي الذي يلعب في الدرجة الرابعة بالدوري الوطني صاحبَ المركز الثالث، نادي البطان، ولو أقيمت المباراة، لما كانت مباراة سهلة، لكن جميل مفتاحي، رئيس نادي غار الدماء، يؤمن بأن لاعبيه كان بإمكانهم الفوز في هذه المباراة.

لم تُقَم المباراة، بل اختفى فريق كرة القدم نفسه تقريباً بسبب الهجرة إلى أوروبا بعد أن غادر أكثر من 30 لاعباً من لاعبي النادي البلادَ، سعياً للوصول إلى أوروبا، مثلهم مثل آلاف التونسيين الآخرين، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

جلس مفتاحي يقلِّب في وثيقة من 4 صفحات تسرد أسماء اللاعبين في فريقه الذي لم يعد له وجود، وقال: "فقدنا 65 لاعباً في السنوات الخمس الماضية"، رحل "31 لاعباً منذ الموسم الماضي، و14 لاعباً منذ بداية العام الجديد"، فاضطررنا في شهر مارس إلى اتخاذ قرار صعب، لكن لا مفر منه، بحلِّ الفريق والتوقف عن اللعب.

وأشار مفتاحي إلى أن معظم لاعبيه السابقين وصلوا بنجاح إلى فرنسا أو إيطاليا، على حد علمه.

وطردت صربيا 5 لاعبين، وغادر آخرون البلاد بطريقة قانونية بعد أن حصلوا على تأشيرة طلاب للدراسة.

ونادي غار الدماء أحد أقدم الأندية في تونس، تأسَّس عام 1922 على يد رجل أعمال فرنسي لما كانت البلاد واقعة تحت احتلال فرنسا. 

ولم يصل النادي إلى دوري الدرجة الأولى قط، لكنه أنتج العديد من اللاعبين الموهوبين عبر تاريخه.

يقول مفتاحي: "كان هذا النادي فخر هذه المدينة"، "لكن كما ترون، لقد كان جميع اللاعبين هنا في غار الدماء لاعبين متطوعين، تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عاماً. ولأنهم ليس لديهم وظائف أخرى يتكسبون منها، فقد اضطروا إلى الهجرة لضعف الموارد".

ويحتل التونسيون المرتبة الثانية بين طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إيطاليا، فقد بلغت نسبتهم أكثر من 17% من إجمالي المهاجرين إلى الدولة الأوروبية العام الماضي. 

وقد كان للأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد تداعيات كبيرة على قطاع الرياضة.

أول تعليق لـ أمريكا بشأن هجوم جربة قرب كنيس يهودي في تونس

صابرين آخر الضحايا.. منظمات المرأة تحذر من ازدياد معدل العنف ضد نساء تونس

الهجرة الي اوروبا نادي غار الدماء جميل مفتاحي غار الدماء نادي البطان الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. 3 فرق إنجليزية تتنافس على مرافقة مانشستر سيتي وأرسنال

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

الاحتلال يواصل التصعيد في رام الله وجنين باقتحام عدة بلدات| فيديو

صواريخ كالمطر.. مصرع صحفي في أوكرانيا وماكرون يعلق

قبل انطلاق الاجتماع الرباعي.. تصريحات مهمة لوزير الخارجية الروسي بشأن سوريا

برنامج جديد للأهلي في توسن بسبب ضغط المباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ