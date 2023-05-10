أول تعليق لـ أمريكا بشأن هجوم جربة قرب كنيس يهودي في تونس

استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، هجوم جزيرة جربة في تونس قرب كنيس الغريبة اليهودي، مشيدة بالتحرك السريع لقوات الأمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع موسم الزيارة السنوي اليهودي إلى كنيس الغريبة بجربة”.

وأضاف: “نعرب عن تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية”.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفاصيل إطلاق نار ومقتل رجل أمن بمحيط كنيس الغريبة اليهودي في جربة.

وقالت الداخلية التونسية إنه أقدم مساء الثلاثاء، عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا.

وأوضحت أن هذه العملية أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة توفي أحدهم، كما توفي 2 من الزوار وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الوزارة أنه تم تطويق المعبد ومحيطه وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجه، لافتة إلى أن الأبحاث متواصلة لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر.

وذكرت مصادر أمنية لـ"موزاييك"، أن الوضع حاليًا في جزيرة جربة تحت السيطرة، حيث تم تطويق الجزيرة وإيقاف الحركة.