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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صابرين آخر الضحايا.. منظمات المرأة تحذر من ازدياد معدل العنف ضد نساء تونس

صدى البلد

هزت جريمة قتل مروعة بمحافظة سوسة، راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 30 عاما على يد زوجها، الرأي العام في تون، وأثارت قلق المجتمع من ارتفاع وتواتر معدلات العنف وحالات القتل النساء.

وبحسب وسائل إعلام ، أقدم زوج على خنق زوجته "صابرين" وهي أم لأربع أطفال وحامل في شهرها الخامس بسبب خلاف عائلي، ما أدى إلى وفاتها وتسبّب في تشتيت الأسرة، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من القبض عليه واحالته على القضاء، الذي أمر بإيداعه السجن بعد ثبوت ارتكابه للجريمة.

فيما أطلقت ناشطات تونسيات، عقب الجريمة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #اسمها_صابرين، باللون الأحمر، في إشارة إلى ما تتعرّض له النساء من إراقة للدماء، أمام أعين السلطات الرسمية، كما رفعوا شعارات تدعو إلى منع العنف ضدّ المراة

أتت تك الحادثة بعد أسبوعين من جريمة مماثلة شهدتها بلدة نصرالله من محافظة القيروان، راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 32 سنة بعد أن أقدم زوجها على خنقا حتى الموت، وبعد أيام من إقدام سائق سيارة تاكسي على قتل إمرأة دهسا بسيارته، بسبب مشادة كلامية إثر خلاف مروري في الطريق بتونس العاصمة

والحصيلة التي سجلّتها تونس فيما يتعلق بعدد جرائم قتل النساء منذ بداية العام الحالي، ثقيلة جدّا وغير مسبوقة، حيث أحصت وزارة المرأة والأسرة ما يزيد عن حالة قتل شهريا، مؤكدة أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء، وكشفت أنّها تلقت خلال الثلاثي الأول من العام الحالي 921 حالة عنف مقارنة بـ 168 حالة العام الماضي.

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