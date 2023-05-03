تونس .. حريق ضخم في بنك الزيتونة

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بنشوب حريق بالمقرّ المركزي لبنك الزيتونة الكائن بالكرم، بالعاصمة التونسية تونس.

وذكرت الإذاعة التونسية أن فرق الإطفاء علي الفور توجهت الي عين المكان لإخماد النيران التي لم تعرف إلى حدّ الآن أسباب اندلاعها.

وقد أكّدت مصادر بالبنك لموزاييك سلامة العاملين به.

وكانت حريق هائل في وقت سابق شب بمؤسستين صناعيتين بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة بتونس صباح اليوم السبت أتى على مساحة تقدر بحوالي 3500 متر.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية العميد لطفي بن عليه في تصريح لموزاييك أن المؤسستين اللتين نشب فيهما الحريق والذي ما تزال أسبابه مجهولة متحاذيتين ومن البنايات القديمة إحداهما مختصة في صنع الأواني من الخشب والثانية في رسكلة البلاستيك.

وتم تدعيم فرق الإطفاء بسوسة بتعزيزات من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير ولا تزال جهود رجال الإطفاء متواصلة لإخماد النيران.