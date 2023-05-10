مصرع شخص غرقا في ترعة بالشرقية

لقى شخص مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بمياه ترعة أبو سمران دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال "محمود م ر" 20 سنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.



وبالإنتقال والفحص تبين انه أثناء استحمامه بمياه ترعة أبو سمران دائرة مركز بلبيس لقي مصرعة غرقا وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.