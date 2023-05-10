إصابة سائق في تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب سائق بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة سوزوكي تقل عددا من تلاميذ إحدى الحضانات بطريق الجديدة منيا القمح، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح بإستقبال سائق مصاباً بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته اثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي تقل عدد من تلاميذ احدي الحضانات بطريق الجديدة منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية انه لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين تلاميذ الحضانة أو نقل احد منهم الي المستشفي وجاري متابعة الوضع الصحي.