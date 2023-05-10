عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائق في تصادم سيارتين بالشرقية

صدى البلد

أصيب سائق بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة سوزوكي تقل عددا من تلاميذ إحدى الحضانات بطريق الجديدة منيا القمح، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح بإستقبال سائق مصاباً بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته اثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي تقل عدد من تلاميذ احدي الحضانات بطريق الجديدة منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية انه لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين تلاميذ الحضانة أو نقل احد منهم الي المستشفي وجاري متابعة الوضع الصحي.

الأجهزة الامنية الرعاية الصحية النيابة العامة تصادم سيارة تصادم سيارتين تحرير محضر حادث تصادم سيارة مديرية الصحة بالشرقية مستشفى منيا القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

السودان ضربة البداية .. مواعيد مباريات منتخب الشاطئية في كأس العرب

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

كأس العرب.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لمواجهة نظيره السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الذعر في بريطانيا.. ما القصة؟

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ