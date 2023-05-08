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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

صدى البلد

لقى شخصين مصرعهما فيما أصيبت نجلة أحدهما بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع، إثر حادث تصادم سيارتين نقل و ملاكى بالطريق الأوسطي تجاه الشروق وتم نقل الجثتين والمصابة إلى مستشفى بلبيس وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كلا من " ملهم.ى." 47 سنة وشقيقه " محمد " 42 سنة جثث هامدة ونجلة أحدهما" ليمار" 10 سنوات مصابة بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثامين بثلاجة المستشفى.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل و ملاكى بالطريق الأوسطى تجاه الشروق وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى بلبيس وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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