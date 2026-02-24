قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
فن وثقافة

علي الحجار يكشف كواليس غنائه تتر مسلسل" رأس الأفعى"

علي حجار
علي حجار
علا محمد

كشف الفنان علي الحجار عن سعادته الكبيرة بعودته لغناء تترات المسلسلات من خلال عمل وطني مميز في مسلسل "رأس الأفعى"، بأغنية "يا مصر يا بلادي" التي جمعته مجددًا برفيق المشوار الموسيقار ياسر عبد الرحمن.

وقال الحجار في تصريحات لبرنامج "رمضان ويانا" على إذاعة نغم إف إم مع الإعلامي محمود عباس أن تاريخه الفني حافل بتترات المسلسلات، حيث غنى أكثر من 120 تترًا على مدار مشواره، ومن بينها أعمال جميلة مع ياسر عبد الرحمن مثل "المال والبنون" و"الليل وآخره"، بالإضافة إلى ألبوم كامل بعنوان "تجيش نعيش" مع الشاعر الراحل الكبير سيد حجاب.

وعن كواليس العمل، قال الحجار إنه تلقى اتصالاً من جهة الإنتاج، وبعد نصف ساعة فقط اتصل به ياسر عبد الرحمن، ليتوجه فورًا إلى الاستوديو حيث فوجئ بفريق كورال عظيم من الشباب، الذين أثنى عليهم بشدة مؤكدًا أنهم ليسوا خريجي معاهد موسيقية لكنهم موهوبون للغاية بقيادة قائدة فريق متميزة. وأضاف أنه عندما استمع إلى الموسيقى وصوت شباب الكورال، شعر وكأنه أمام ملحمة وطنية وليس مجرد تتر عادي، مما أكد له أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشاد الحجار بالشاعر طارق ثابت، مؤكدًا أن كلماته لامسته بعمق، وأن الصداقة بينهما نشأت بسرعة كبيرة، حيث وجه له الشكر على هذا العمل المميز. وأشار إلى أنه عندما اطلع على كلمات الأغنية وعرف طبيعة المسلسل، ازداد حماسه لأنه أدرك أن هذا هو المسلسل الوطني الوحيد في الموسم الرمضاني.

وعن تجربته في الاستوديو، قال الحجار إنه كان محاطًا بالكثير من الحضور الذين قابلوه بتعليقات إيجابية ورائعة للغاية، مما زاد من سعادته بهذا العمل.

وفي حديثه عن الموسيقار ياسر عبد الرحمن، شبّه الحجار مكانته الفنية بنجوم الكرة الكبار مثل محمود الخطيب ومحمد صلاح، مؤكدًا أنه دائمًا يقدم الجديد والمبتكر في الموسيقى الذي لم يسبقه إليه أحد.

وكشف الحجار عن تأثره منذ الصغر بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ الوطنية، خاصة أغنية "وطني حبيبي الوطن الأكبر"، مؤكدًا أنه تربى على الأغاني الوطنية التي تغرس حب الوطن في النفوس. وأضاف أن الأغنية الوطنية عندما تقدم بشكل جيد ومتقن، كما حدث في "يا مصر يا بلادي"، فإنها تزيد الانتماء لدى الشباب بشكل كبير.

واختتم الحجار تصريحاته بالتأكيد على إيمانه العميق بأن الأغنية لها مفعول السحر في غرس قيم ومعاني الوطنية في نفوس المستمعين.

الفنان علي الحجار علي الحجار مسلسل رأس الأفعى أغنية يا مصر يا بلادي الموسيقار ياسر عبد الرحمن رمضان ويانا

