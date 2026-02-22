محافظ مطروح يتفقد منفذ السلوم البري وعيادة الحجر الصحي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح منفذ السلوم البري خلال جولة ميدانية اليوم الأحد ، يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام ورمضان فركاش رئيس مدينة السلوم ، والدكتور احمد رفعت وكيل وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية المعنية.

حيث تفقد صالة الوصول والخروج والاطمئنان على تيسير الإجراءات ، وعيادة الحجر الصحى والاطمئنان على الكشف الطبى والفحوصات قبل الدخول ، وكذلك ساحات الانتظار للشاحنات للسيارات والافراد

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت قاعة التدريب بمقر الديوان العام للمنطقة الأزهرية بمطروح، ، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المقرر للمرشحات لوظيفة "معلم مساعد رياض أطفال"، والبالغ عددهن 30 متدربة، وذلك بحضور الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وجيهان يوسف، مدير إدارة رياض الأطفال ومحاضر البرنامج، والسيد ناصف، مدير إدارة التدريب بالمنطقة.

وافتتح الشيخ عطية سالم الفعاليات بكلمة ترحيبية حافزة، أكد خلالها على الأهمية الاستراتيجية لدور معلمة رياض الأطفال في غرس القيم الأزهرية الأصيلة وتشكيل وعي الطفل في مراحله الأولى، مشدداً على ضرورة استثمار هذا المحتوى التدريبي المكثف لصقل المهارات الشخصية والمهنية، بما يضمن تقديم رسالة تعليمية متميزة تليق بمكانة الأزهر الشريف وتطلعات قياداته.

من جانبها، أوضحت جيهان يوسف أن التدريب يرتكز على محورين أساسيين؛ أولهما "المحور التربوي" الذي يستمر لثلاثة أيام ويتناول استراتيجيات التدريس الحديثة وإدارة الصف، وثانيهما "المحور الذهني والبدني" لمدة يومين لتعزيز الثبات الانفعالي والجاهزية البدنية وفق معايير الأكاديمية العسكرية.

ويستمر البرنامج التدريبي الذي بدأ اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشر من يونيو 2026، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف الشاملة لتأهيل الكوادر البشرية وضمان جاهزيتها الكاملة قبل تسلم مهام عملها الرسمية بالمعاهد الأزهرية.