إصابة شابين في قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ هجوما عسكريا في قطاع غزة ضد وحدة كانت تهدف إلى إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إن "الجيش الإسرائيلي هاجم عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الذين كانوا في مواقع إطلاق باتجاه المستوطنات" .

من جانبها، أفادت كالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على موقع شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً ، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة، بإصابة 22 مواطنا فلسطينيين بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، مشيرة إلى أن عدد من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.