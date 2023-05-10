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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالتان لـ منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بالقانون الجديد

طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة

حدد قانون الشرطة الجديد، حالات منح طلاب الشرطة درجة الماجستير في علومها ، حيث نصت المادة 27  يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير في علوم الشرطة في إحدى الحالتين الآتيتين: 

 

شروط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة

 

1- لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أوالأمن العام. 

2- من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (۱) من هذه المادة ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظم والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".
 

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بعد موافقة النواب نهائيا.. 7 أهداف لـ قانون أكاديمية الشرطة الجديد

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البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون أكاديمية الشرطة

 

شروط منح درجة الدكتوراه في علوم الشرطة

 

 

 يُشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراه في علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية:
 

1-أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية.


2- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية، ويُشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة. وتحدد اللائحة الداخلية القواعد والشروط الأخرى، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه ومدته وتجديده وحالات إلغاءه. 

 

ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية".

 

درجة الماجستير الدراسات العليا مجلس إدارة الأكاديمية درجة الدكتوراه

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