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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية في مصر تفتح باب القبول لطلاب الشهادات العربية والأجنبية

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للالتحاق بكلياتها المختلفة.

وأوضحت الجامعة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

ويمكن التقدم للتسجيل بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة ، أو من خلال التقديم الإلكتروني المباشر عبر الرابط المخصص للتقديم ، ثم التوجه إلي مقر الجامعة بمدينة الشروق لسداد رسوم التسجيل المطلوبة، وأداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

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وأشارت الجامعة البريطانية في مصر إلى أن الكليات المتاحة للعام الجامعي المقبل 2023/2024 هي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

جديرًا بالذكر أن الجامعة البريطانية في مصر هي واحدة من أهم وأكبر الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق أفضل معايير التعليم البريطاني كما تمنح خريجيها شهادتين أحداهما معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والثانية من الجامعات الأجنبية ذات الشراكة وهي (London South Bank University & Queen Margaret University & Manchester Metropolitan University)، والجامعة حاصلة على المركز الرابع في مصر، والأول على مستوى الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتصنيف QS البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما احتلت الجامعة البريطانية المركز الأول في الفيزياء في مصر والثالثة في إفريقيا، وفقًا لتصنيف «شنغهاي».

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
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