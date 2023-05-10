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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة جديدة لعمل قوارب البطاطس فى الفرن.. تعرفي عليها

طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس فى الفرن

قوارب البطاطس فى الفرن، تفضل ربة المنزل إعداد كل ما لذ وطاب لـسرتها لذلك نقدم لك طريقة عمل قوارب البطاطس .

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مكونات قوارب البطاطس فى الفرن 

كيلو بطاطس
نص كيلو لحمة مفرومة
بصلة
ثوم
ملح
فلفل أسود
بهارات
حبهان
زيت او سمن للتحمير
كوب من عصير الطماطم
٢ ملعقة معجون طماطم 
قرن فلفل رومى/حامى حسب رغبتك

طريقة عمل البطاطس فى الفرن

1- عصجي اللحمة، احضرى طاسة ضعى فيها قليل من الزيت أو السمن حسب رغبتك،
وضعى فيها البصل المفروم والثوم والفلفل الرومى المقطع إلى قطع صغيرة، وانتظرى حتى يتغير لون البصل بعدها قومى بإضافة اللحمة، 
وضيفى لها ملح وفلفل أسود وبهارات وحبهان و جوزة الطيب، وانتظرى حتى تنزل سوائلها وتتشربها وتنضج جيدًا.
2- قومى بتقشير البطاطس وتقويرهها وتقطيعها نصفين متساويين مثل القوارب
3- فى طاسة متوسطة الحجم، ضعى الزيت وقومى بتحمير البطاطس نصف تحميرة حتى يتغير لونها فقط.
4- احضرى صينية وضعى فيها انصاف البطاطس ، وضعى من فوقها اللحمة المفرومة المعصقة،  مع شرائح طماطم وفلفل بارد او حار ( حسب اختيارك)
5- ضيفي كوب عصير الطماطم الممزوجة بمعجون الطماطم البطاطس، وضيفى لها ربع كوب من الماء.
6- اضبطى درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية، وضعى صينية البطاطس حتى تنضج جيدًا ويحمر وجهها .

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