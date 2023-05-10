الجامعة العربية تؤكد دعمها وتبنيها حملة "لأجل فلسطين"

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تقديرها لجهود حملة "لأجل فلسطين"، مؤكدة تبنيها ودعمها ومساندتها للحملة لتحقيق غياتها، والعمل من أجل توفير آليات الدعم والإسناد القانونية والسياسية والإعلامية، وترجمة الإرادة الدولية بإنفاذ حل الدولتين بتطبيق القانون والقرارات الدولية ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ومدراء الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة (إدارة حقوق الإنسان، إدارة منظمات المجتمع المدني، إدارة الإعلام، المكتب الصحفي لمكتب للأمين العام للجامعة العربية)، وفداً كبيراً من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما ضم الوفد كلا من: الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وفيصل عرنكي عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المغتربين، واللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، واللواء طلال دويكات المفوض السياسي العام.

وأفاد بيان للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بأن اللقاء تناول موضوع حملة "لأجل فلسطين"، التي أطلقتها الدائرة لدعم خطاب فلسطين في الدورة القادمة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، إلى جانب تبني ودعم الدول العربية الشقيقة لمضمون الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس"أبو مازن" في الدورة الـ77 للأمم المتحدة في سبتمبر 2022، والذي طالب فيه الأمم المتحدة بإعداد خطة أممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد والأبرتهايد بحق الشعب الفلسطيني وتوفير آليات تضمن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.