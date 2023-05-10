رئيس قسم الروماتيزم بطب عين شمس يوضح أسباب الذئبة الحمراء

قال الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك نظريات وليست حقائق تشير إلى أن الإصابة بالذئبة الحمراء قد تكون نتيجة التهابات ميكروبية أو فيروسية أو عوامل بيئية أو فيروسية أو نتيجة الهرمونات.

وأوضح محمود، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هذا المرض يصيب السيدات والفتيات بنسبة كبيرة عن الرجال، ويتهم في حدوثه هرمون الأستروجين، وهو عادة يصيب النساء والفتيات من 15 - 35 عاما، مشيرا إلى أن أعراض الذئبة الحمراء تظهر على الجلد أو على المفاصل أو سقوط في الشعر، وقد يحدث خلل في الأعضاء الداخلية.

وأضاف أن مرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعي يحدث خللا في جهاز المناعة يؤدي لعدم قدرة الجهاز المناعي على التمييز بين جسم الإنسان وبين الجسم الغريب، فيبدأ في مهاجمة جسم الإنسان وتبدأ تظهر أعراض المرض؛ ولذا يسمى مرض المناعة الذاتية.

وأوضح أنه لا يوجد مريضان بالذئبة الحمراء يعانيان من نفس الأعراض، مشددًا على أن هذا المرض قد يصيب أي جزء في جسم المريض.