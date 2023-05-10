حبس 4 عاطلين بشبين القناطر لحيازتهم مخدرات بـ 400 ألف جنيه

أمرت جهات التحقيق بمركز شبين القناطر فى القليوبية حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المخدرات 4 أيام جرى ضبطهم في حملة أمنية على أحد مراكز تجارة المواد المخدرة وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات.



وشنت أجهزة الأمن ومكافحة المخدرات بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخص حملة أمنية في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ولستهدفت الحملة عددًا من العناصر الإجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من قرية الغوريري بدائرة مركز شرطة شبين القناطر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,750 كيلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة و3 ميزان حساس.

وجرى ضبط عنصر إجرامي حال تواجده أمام مسكنه بالقرية المشار إليها وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي ودبشك بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400,000 ألف جنيه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقرر حبسهم على ذمة الإتجار في المخدرات.