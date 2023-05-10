عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج فيلم كاملة: صورنا في أقل من أسبوعين..وهذه رسالة لـ لطفي لبيب

صورة من ندوة فيلم
صورة من ندوة فيلم كاملة

عرض اليوم فيلم “كاملة” ضمن فعاليات الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما الذى يختتم يوم الجمعة المقبل. 

وحرص على الحضور كل من انجي المقدم، سلوى عثمان، مي الغيطي، المؤلف محمد عبد القادر، المخرج جون إكرام، ومجموعة من صناع العمل والمنتج. 

حرص مخرج الفيلم جون إكرام على توجيه تحية كبيرة للفنان لطفي لبيب وقال انه كان متحمسا له من قبل، وكل الفنانين في العمل بذلوا فيه مجهودا كبيرا لكى يخرج الى النور، موضحا أنه تعب كثيرا من أجل ان يخرج الفيلم بهذه الصورة، وأيضا باقي الابطال كانوا متحمسين جدا للفيلم الذي صورناه في أقل من أسبوعين.

فيلم “كاملة” يتطرق إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة مثل التحرش والختان وهو من بطولة إنجي المقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام. سلوى عثمان.

وأعربت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها من بعض الحاضرين للعرض العالمي الأول لفيلم كاملة في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي. 

وقالت سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: "سعيدة ان الفيلم حظي باعجاب الحاضرين والنقاد  بمهرجان البحر الأحمر، خصوصا وانه من الاعمال المقربة إلي قلبي لانه يناقش قضية في غاية الاهمية تمس المرأة العربية. 

كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل وعلي رأسهم المخرج جون اكرام، مشيرة إلي أنها استمتعت بالعمل معه خاصة وان لديه وجهة نظر مميزة في اداء الممثلين المشاركين. 

وأضافت سلوي عثمان: هذه المرة الأولى التي أتعاون فيها مع جون اكرام وهو مخرج متمكن من ادواته، وأدهشني ان هناك مخرجا رجلا لديه هذه الرؤية الحساسة تجاه عمل يتناول قضية تخص المرأة.

 وأشارت إلى أنها كانت سعيدة أيضا بالتعاون مع الفنانة إنجي المقدم التي قدمت أداء رائعا ومميزا، حيث ظهرت خلال الاحداث في دور عمتها، ودوري في العمل جذبني من اللحظة الأولي لقراءته بالاضافة إلي أهمية الموضوع الذي يطرحه العمل.

فيلم “كاملة” فعاليات الدورة ال 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مهرجان المركز الكاثوليكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

عاجل.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

موضوعات متعلقة

هاني رمزي يتسلم تكريم هناء الشوربجي بمهرجان المركز الكاثوليكي

تفاصيل زيارة وفد منظمة «الساسم» الدولية لجمعية المؤلفين والملحنين

عقب عيد الفطر.. دار الأوبرا تواصل فعاليات موسمها الفني

مسلسل بابا المجال الحلقة 26.. انهيار مصطفى شعبان حزنا على والدته

مسلسل جت سليمة الحلقة 5.. محمد سلام يبحث عن تحقيق النبوءة

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 20.. مشكلة لـ"سلوى عثمان" بسبب القيادة المتهورة

مدحت صالح في سهرة طرب رمضانية على المسرح الكبير

مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. طارق لطفي يعود لـ"عائشة بن أحمد"

ترشيحاتنا

أوكرانيا تنتقد تصريحات بوريل بشأن وقف المساعدات

ثنائي هجومي .. تشكيل الإنتر أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني : مستمرون لنصل لحلول ترضي المصريين

التضامن: نصرف 2.5 مليار جنيه شهريا على معاش تكافل وكرامة

بعد إعفائه من الجمارك .. بشرى بشأن استقرار أسعار الذهب في مصر

المعركة لم تنتهِ .. بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رماها في الشارع.. طلاق عروس «من يُؤتمن على العرض» يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

أقوى من الكوارع والجمبري.. هبة قطب تكشف عن نبات سحري للعلاقة الزوجية

فيديو

السر وراء انخفاض الجنيه أمام الدولار | وزير المالية يكشف المستور

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ