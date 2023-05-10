مخرج فيلم كاملة: صورنا في أقل من أسبوعين..وهذه رسالة لـ لطفي لبيب

عرض اليوم فيلم “كاملة” ضمن فعاليات الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما الذى يختتم يوم الجمعة المقبل.

وحرص على الحضور كل من انجي المقدم، سلوى عثمان، مي الغيطي، المؤلف محمد عبد القادر، المخرج جون إكرام، ومجموعة من صناع العمل والمنتج.

حرص مخرج الفيلم جون إكرام على توجيه تحية كبيرة للفنان لطفي لبيب وقال انه كان متحمسا له من قبل، وكل الفنانين في العمل بذلوا فيه مجهودا كبيرا لكى يخرج الى النور، موضحا أنه تعب كثيرا من أجل ان يخرج الفيلم بهذه الصورة، وأيضا باقي الابطال كانوا متحمسين جدا للفيلم الذي صورناه في أقل من أسبوعين.

فيلم “كاملة” يتطرق إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة مثل التحرش والختان وهو من بطولة إنجي المقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام. سلوى عثمان.

وأعربت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها من بعض الحاضرين للعرض العالمي الأول لفيلم كاملة في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي.

وقالت سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: "سعيدة ان الفيلم حظي باعجاب الحاضرين والنقاد بمهرجان البحر الأحمر، خصوصا وانه من الاعمال المقربة إلي قلبي لانه يناقش قضية في غاية الاهمية تمس المرأة العربية.

كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل وعلي رأسهم المخرج جون اكرام، مشيرة إلي أنها استمتعت بالعمل معه خاصة وان لديه وجهة نظر مميزة في اداء الممثلين المشاركين.

وأضافت سلوي عثمان: هذه المرة الأولى التي أتعاون فيها مع جون اكرام وهو مخرج متمكن من ادواته، وأدهشني ان هناك مخرجا رجلا لديه هذه الرؤية الحساسة تجاه عمل يتناول قضية تخص المرأة.

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة أيضا بالتعاون مع الفنانة إنجي المقدم التي قدمت أداء رائعا ومميزا، حيث ظهرت خلال الاحداث في دور عمتها، ودوري في العمل جذبني من اللحظة الأولي لقراءته بالاضافة إلي أهمية الموضوع الذي يطرحه العمل.