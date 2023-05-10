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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"اقتراحات النواب" تناقش تطوير العشوائيات بالدقهلية وتوصي بتطويرها

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأربعاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن تطوير مناطق العشوائيات بمدينة ميت غمر- محافظة الدقهلية.

وقالت "عازر" خلال مناقشة المقترح المقدم منها، إن ترك مناطق العشوائيات بمدينة ميت غمر دون النظر إليها والعمل على ترميمها وإعادة تأهيلها،  يُشّكل خطورة جسيمة على أرواح المواطنين قاطني هذه المناطق، وخاصة مع ارتفاع الكثافة السكانية بها والحالة الإنشائية السيئة للمباني، فضلاً عن عدم توافر الحد الأدنى للسلامة، ومنها على سبيل المثال  (منطقة زاوية الأمير حماد - المجمع السكني خلف مبنى فاطمة الزهراء - مساكن الإيواء- مساكن الجوازات- دقادوس- الحاجبي- عزبة مراد- عزبة البر الشرقي)، مؤكدة أن جميعها مناطق غير مخططة وداخل الحيز العمراني.

وطالبت النائبة ميرفت عازر، كلا من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والإسكان، وكافة الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية ومركز ميت غمر، بسرعة اتخاذ ما يلزم حفاظاً على أرواح الأهالي قاطني المناطق سالفة الذكر، مع حفظ حقوقهم وإيجاد المسكن البديل لهم لحين الانتهاء من إعادة تأهيلها لضمان حياة كريمة لهم طبقاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه على مدار الـ 8 سنوات الماضية فقد حققت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس طفرة غير مسبوقة فيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، تنفيذاً للجهود المستمرة للرئيس في توطين مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة المحافظة بإرسال خطاب يفيد بحصر جميع هذه المناطق العشوائية لإدخالها حيز التطوير ضمن خطة الدولة للقضاء نهائياً على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.


كما أفاد مندوب تطوير العشوائيات بعقد اجتماع بحضور النائبة ميرفت عازر، وزيارة مركز ميت غمر بالدقهلية للنزول على أرض الواقع، واختيار إحدى هذه المناطق الأكثر أولوية للتنفيذ ضمن خطة المحافظة 2023/ 2024.

أرواح المواطنين اقتراحات النواب اقتراح برغبة الاستراتيجية الوطنية الاقتراح برغبة

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