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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطالب هشام مناع توفى بعد أدائه الامتحان وفاز برحلة عمرة أهداها لوالدته..تفاصيل

الطالب هشام مناع
الطالب هشام مناع

شيع العشرات من أهالي عزبة كرم التابعة لقرية طهواي بمركز اشمون جثمان الطالب هشام انور مناع الطالب بالمعهد الازهري بطهواي.

وادي العشرات من أهالي القرية صلاة الجنازة علي الطالب من مسجد ابو طيرة بالقرية وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وأكد الأهالي أن الطالب هشام مناع، من ذوي الهمم فقد بصره ولكنه حفظ كتاب الله كاملا وكان طالبا بالمعهد الازهري.

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واضاف الأهالي أنه ادي الامتحان اليوم بالمعهد وتوفي بعد وصوله المنزل وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وتابع أهالي القرية أن الطالب المتوفي شارك في اكبر مسابقة القرآن الكريم الشهيد عمر القاضي وفاز برحلة عمره وقام باهداءها لوالدته كأنه كان يشعر أن أجله اقترب.

الطالب هشام مناع
الشهيد عمر القاضى المعهد الازهرى المنوفية تشييع الجثمان حفظ كتاب الله ذوى الهمم صلاة الجنازة

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