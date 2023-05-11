أخبار التعليم |كيف تكون محررا صحفيا للمجلات العلمية ندوة بكلية علوم القاهرة اليوم.. تعليمات هامة لطلاب حقوق عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كيف تكون محررا صحفيا للمجلات العلمية ندوة بكلية علوم القاهرة اليوم

تنظم لجنة الثقافة العلمية باتحاد طلاب كلية العلوم جامعة القاهرة ندوة تمهيدية للتدريب على كيف تصبح محررا أو صحفيا علميا واكتساب خبرة الكتابة العلمية والمراسلات للمجلات العلمية الحديثة والتعرف على المواقع العلمية الموثوق بها والمتاحة حاليا لتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحيحة.

اتحاد هندسة القاهرة يعلن عن محاضرة بعنوان "سوق العمل في مجالات الطيران"

تُعلِن اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب و إدارة التدريبات عن محاضرة عن “سوق العمل في مجالات الطيران المختلفة ” وذلك بالتعاون مع شركة SAVIS لخدمات الطيران اليوم الخميس الموافق 11/5 .

٢٣ مايو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

افتتاح ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات".. اليوم

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ فعاليات افتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، وذلك اليوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣،.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بمرحلة الدراسات العليا بـ تمريض عين شمس

أعلنت كلية التمريض بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم أمام الطلاب للدراسات العليا والدبلومات لعام 2021/2020 من خلال بوابتها الإلكترونية http://newnursing.asu.edu.eg/Postgraduate/?lang=ar.

تعليمات هامة لطلاب حقوق عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 – 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.