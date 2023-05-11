كيف تكون محررا صحفيا للمجلات العلمية ندوة بكلية علوم القاهرة اليوم

تنظم لجنة الثقافة العلمية باتحاد طلاب كلية العلوم جامعة القاهرة ندوة تمهيدية للتدريب على كيف تصبح محررا أو صحفيا علميا واكتساب خبرة الكتابة العلمية والمراسلات للمجلات العلمية الحديثة والتعرف على المواقع العلمية الموثوق بها والمتاحة حاليا لتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحيحة.

وأشار اتحاد طلاب علوم القاهرة على أن الندوة التدريبية سوف تقوم بالتدريب أيضاً على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والوسائط المتعددة لإنتاج البرامج والتعبير عن الموضوعات العلمية بطريقة مبسطة تصل إلى كل الفئات العمرية كاستخدام صور الانيميشن وغيرها.

وتقام الندوة اليوم الخميس الموافق 11 مايو بمبنى إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتلقيها الدكتورة نرمين الصابر الاستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة اسماء رمضان ندرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتدير الندوة الدكتورة دتاى السيد عبدالرازق رئيس لجنة الثقافة العلمية.

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل تأبين شيخ المترجمين العرب الدكتور محمد محمد عناني رئيس قسم اللغة الإنجليزية الأسبق بكلية الآداب، وذلك بحضور كوكبك من أعضاء هيئة التدريس من عدة جامعات من مختلف الاقسام العلمية ، وأسرة المرحوم الدكتور محمد عناني.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد الخشت، بالراحل الدكتور محمد عناني وبدوره في الإسهام بعطائه الخلاق في مشروع النهضة المصرية والانشغال بقضايا البحث العلمي والدراسات الأدبية ، مشيرًا إلى أن الراحل قام بترسيخ قيم الأخلاق والتواصل، وتنمية كفاءات التفكير والمبادرة والإبداع، وانتهاج سياسة الباب العلمي المفتوح، وفتح باب المناقشة الحرة بين الأجيال.

